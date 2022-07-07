WhatsApp грозит штраф за отказ локализовать данные россиян

Мессенджеру WhatsApp грозит штраф от шести до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Протокол рассмотрят 28 июля, сообщили в суде.

Первый штраф WhatsApp получил в конце августа 2021 года. Тогда мессенджер оштрафовали на четыре миллиона рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.