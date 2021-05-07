СК запросил арест гендиректора гостиницы "Вечный зов", где при пожаре погибли люди

07 мая, 18:15
Следственный комитет просит заключить под стражу гендиректора столичной гостиницы "Вечный зов", где при пожаре погибли два человека. Ему предъявлены обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее Пресненский суд арестовал на два месяца управляющую этой гостиницей Евгению Чумаколенко, а также Татьяну Вербицкую – владельца здания, где располагалось заведение.
Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26, в ночь на 4 мая. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.
Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находился в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.
Сообщалось, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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