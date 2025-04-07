Новости регионов: в Тюменской области арестованы 4 подозреваемых в мошенничестве

Четырех человек арестовали в Тюменской области по подозрению в организации технических условий для массового обзвона жителей России и хищения средств. Жителей региона через мессенджеры наняли для установки сим-боксов и обеспечения бесперебойной работы оборудования. Им платили около 400 долларов в неделю. При обысках в арендованных фигурантами дела квартирах изъято 12 сим-боксов, около 2 тысяч сим-карт, мобильные телефоны и другие предметы.

Появилось видео с моментом ДТП в Екатеринбурге, где машина столкнулась с трамваем. Водитель BMW резко выехал на перекресток и врезался в состав. От удара вагон развернуло. Автомобилиста госпитализировали с травмой головы.

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