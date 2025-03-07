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07 марта, 17:15

Происшествия

Суд заключил под стражу поджигателя банкомата на улице Снежная

Суд заключил под стражу поджигателя банкомата на улице Снежная

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Суд в Москве заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в повреждении банкомата на улице Снежная. По предварительным данным, он проник в отделение банка, поджег петарды и положил их в купюроприемник, после чего скрылся с места происшествия. В результате взрыва в помещении были выбиты стекла.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что решился на преступление из-за нехватки денег на учебу – ему требовалось 200 тысяч рублей. Однако после взрыва он испугался и не вернулся за деньгами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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