Суд перенес заседание по квартире, проданной пенсионеркой под давлением мошенников
Никулинский суд перенес заседание по квартире, проданной пенсионеркой под давлением мошенников на 16 января. Покупатели, супруги Силевич, вложили более 16 миллионов рублей, продав свое жилье и оформив ипотеку, и теперь опасаются остаться без квартиры и денег, так как истец отказывается возвращать средства, хотя изначально заявляла обратное.
В ходе заседания адвокат ответчиков отметил смену правовой квалификации. Сначала иск подавался по статьям 178 и 179 ГК РФ (заблуждение и обман), а теперь – по статье 177 (сделка, совершенная в состоянии невменяемости). Возможно, к следующему заседанию будут привлечены медики, проводившие психиатрическую экспертизу пенсионерки.
