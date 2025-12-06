Никулинский суд перенес заседание по квартире, проданной пенсионеркой под давлением мошенников на 16 января. Покупатели, супруги Силевич, вложили более 16 миллионов рублей, продав свое жилье и оформив ипотеку, и теперь опасаются остаться без квартиры и денег, так как истец отказывается возвращать средства, хотя изначально заявляла обратное.

В ходе заседания адвокат ответчиков отметил смену правовой квалификации. Сначала иск подавался по статьям 178 и 179 ГК РФ (заблуждение и обман), а теперь – по статье 177 (сделка, совершенная в состоянии невменяемости). Возможно, к следующему заседанию будут привлечены медики, проводившие психиатрическую экспертизу пенсионерки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.