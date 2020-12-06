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06 декабря 2020, 15:15

Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в убийстве семьи под Волоколамском

Суд арестовал подозреваемых в убийстве семьи под Волоколамском

Суд изберет меру пресечения подозреваемым в убийстве семьи на даче

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Трое подозреваемых в убийстве семьи – супругов и их 16-летней дочери – в подмосковном Волоколамске арестованы на 2 месяца.

Во время обыска криминалисты изъяли оружие, из которого стреляли в потерпевших, в процессе осмотра места происшествия эксперты обнаружили стреляные гильзы.

Ранее в сгоревшем доме в СНТ "Малахит" под Волоколамском обнаружили тела трех человек. Рядом с домом был найден сгоревший автомобиль. По предварительной информации, семья не выходила на связь несколько дней после отъезда на дачу.

СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1980 года рождения. Все трое участников преступления признали свою вину. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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