06 ноября, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 ноября

"Московский патруль": Мосгорсуд вынес приговор убийце байкера Ковалева

Директору московской клиники грозит до 10 лет колонии по делу о торговле детьми

Убийца байкера на юге Москвы получил 17 лет колонии строгого режима

Суд Москвы избрал меру пресечения фигурантке дела о торговле детьми

"Московский патруль": военный суд начал рассматривать дело об убийстве генерала Кириллова

Последователь блогера Алекса Лесли получил срок за домогательства

Суд избрал меру пресечения водителю, который сбил ребенка на западе Москвы

Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к 7 годам колонии

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 6 ноября.

До 10 лет колонии грозит директору московской клиники пластической хирургии Дарине Рубининой. Она стала фигуранткой дела о торговле детьми. На данный момент постановлением Тверского районного суда Москвы ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Программа реновации в Москве не только обновляет жилой фонд, но и делает его более эффективным. Новые дома потребляют на 40% меньше ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками, сообщил Сергей Собянин. Современные здания оснащены автоматической системой регулирования отопления, терморегуляторами на отопительных приборах и умным освещением с датчиками движения в подъездах.

В столице ремонтируют надземные пешеходные переходы. На севере города работы развернулись на Ленинградском проспекте. Конструкции очистят и покрасят, а напольное покрытие обновят. Также рабочим предстоит обновить защитные облицовочные панели над лестничными маршами и основным пролетом.

