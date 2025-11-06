Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 6 ноября.

До 10 лет колонии грозит директору московской клиники пластической хирургии Дарине Рубининой. Она стала фигуранткой дела о торговле детьми. На данный момент постановлением Тверского районного суда Москвы ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Программа реновации в Москве не только обновляет жилой фонд, но и делает его более эффективным. Новые дома потребляют на 40% меньше ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками, сообщил Сергей Собянин. Современные здания оснащены автоматической системой регулирования отопления, терморегуляторами на отопительных приборах и умным освещением с датчиками движения в подъездах.

В столице ремонтируют надземные пешеходные переходы. На севере города работы развернулись на Ленинградском проспекте. Конструкции очистят и покрасят, а напольное покрытие обновят. Также рабочим предстоит обновить защитные облицовочные панели над лестничными маршами и основным пролетом.