Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 18:15

Происшествия

Убийца байкера на юге Москвы получил 17 лет колонии строгого режима

Убийца байкера на юге Москвы получил 17 лет колонии строгого режима

Суд Москвы избрал меру пресечения фигурантке дела о торговле детьми

"Московский патруль": военный суд начал рассматривать дело об убийстве генерала Кириллова

Последователь блогера Алекса Лесли получил срок за домогательства

Суд избрал меру пресечения водителю, который сбил ребенка на западе Москвы

Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к 7 годам колонии

"Московский патруль": блогера Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии

Защита сочла суровым приговор блогеру Шабутдинову

Суд обязал блогера Шабутдинов выплатить штраф в размере 5 млн рублей

Пресненский суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к 7 годам колонии

Убийцу байкера на юге Москвы приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В 2024 году 21-летний Шахин Аббасов припарковался на тротуаре возле подъезда. Мотоциклист Кирилл Ковалев сделал ему замечание. В ответ москвича избили, а затем несколько раз ударили ножом. Он умер в больнице, ему было 24 года.

Аббасов скрылся с места преступления. Его нашли в Ростовской области. По делу также проходили его отец, дядя, еще два родственника и их знакомый. Троих фигурантов освободили по отбытии наказания, еще один был оправдан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиягородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика