Убийца байкера на юге Москвы получил 17 лет колонии строгого режима

Убийцу байкера на юге Москвы приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В 2024 году 21-летний Шахин Аббасов припарковался на тротуаре возле подъезда. Мотоциклист Кирилл Ковалев сделал ему замечание. В ответ москвича избили, а затем несколько раз ударили ножом. Он умер в больнице, ему было 24 года.

Аббасов скрылся с места преступления. Его нашли в Ростовской области. По делу также проходили его отец, дядя, еще два родственника и их знакомый. Троих фигурантов освободили по отбытии наказания, еще один был оправдан.

