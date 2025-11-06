Форма поиска по сайту

06 ноября, 17:15

Происшествия

Суд Москвы избрал меру пресечения фигурантке дела о торговле детьми

Суд Москвы избрал меру пресечения фигурантке дела о торговле детьми

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения руководителю клиники пластической хирургии Дарине Рубининой. Она является фигуранткой уголовного дела о торговле детьми. Суд запретил ей определенные действия. Ранее инстанция заключила под стражу еще трех обвиняемых по этому делу.

Как пояснил адвокат Евгений Гибадуллин, преступление относится к категории особо тяжких. Это предусматривает наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно суд может лишить фигурантов права заниматься профессиональной деятельностью, которая была связана с совершением преступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судыпроисшествиягородвидеоНаталия ШкодаДемид Густов

