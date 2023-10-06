Пресненский суд приговорил виновника ДТП в столице к 12 годам лишения свободы

Пресненский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии водителя грузовика, раздавившего такси на улице 1905 года в ноябре 2022 года. Момент аварии попал на видео. За пару секунд до ДТП в такси села женщина. Она и водитель погибли на месте. Как выяснилось, 28-летний виновник аварии был в состоянии наркотического опьянения. С места происшествия он скрылся, но его задержали в тот же день.

Крупный пожар вспыхнул на рынке на юге Азербайджана. На кадрах видно, как над зданием поднимается густой черный дым. По предварительной информации, пожар начался в той части рынка, где продается одежда. На месте работают спасатели. Причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняются.

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