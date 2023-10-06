ВС РФ решил спор продавца и покупателя, который приобрел товары по низкой цене из-за сбоя

Верховный суд поставил точку в споре между продавцами и покупателями, которые смогли приобрести товар по ультранизкой цене, например, во время технического сбоя. Суды в данный момент рассматривают много таких исков.

Сначала покупатель оплачивает заказ, но посылку отправлять ему отказываются, заявляя, что вышла ошибка. Кто прав в этой ситуации?

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