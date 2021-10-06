Суд в Москве арестовал трех обвиняемых в жестоком избиении мужчины в метро

Столичный суд арестовал на два месяца фигурантов уголовного дела об избиении пассажира в метро. Конфликт произошел на Арбатско-Покровской линии.

По одной из версий, девушка сделала замечание шумной компании в вагоне, в ответ трое мужчин начали к ней приставать. 25-летний пассажир заступился за нее и был избит.

Компанию удалось задержать по горячим следам. Как рассказали в МВД, двое из троих нападавших ранее уже сидели. Под стражей обвиняемые будут до 5 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.