Суд арестовал фигурантов дела об избиении пассажира в столичном метро

Напавших на пассажира метро, арестовали на два месяца. Пока речь о двух фигурантах дела. В СМИ появилась информация, что статью об избиении в столичном метро могут переквалифицировать на "Покушение на убийство".

Конфликт произошел на Арбатско-Покровской линии. По одной из версий, девушка сделала замечание шумной компании в вагоне, в ответ трое мужчин начали к ней приставать. 25-летний пассажир заступился за нее и был избит.

Как позже выяснилось, двое из троих нападавших ранее уже сидели в тюрьме. Компанию удалось задержать по горячим следам. Сейчас решают, арестовывать ли на время следствия последнего участника нападения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.