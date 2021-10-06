Суд арестовал мужчину по делу об избиении пассажира в московском метро

В Москве суд арестовал фигуранта уголовного дела об избиении пассажира в метро. Инцидент случился на станции "Измайловская".

По одной из версий девушка сделала замечание шумной компании в вагоне, в ответ трое мужчин начали проявлять агрессию. Один из пассажиров решил заступиться, за что его избили.

Как позже выяснилось, двое из нападавших ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Компанию удалось задержать по горячим следам. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для остальных участников нападения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.