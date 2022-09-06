Мособлсуд вынес приговор врачам калининградского роддома по делу об убийстве младенца

Мособлсуд 6 сентября вынес приговор врачам калининградского роддома по делу об убийстве младенца. Елена Белая получила 9,5 лет колонии общего режима, Элина Сушкевич – 9 лет.

Ранее присяжные признали их не заслуживающими снисхождения. По версии обвинения, когда в ноябре 2018 года родился недоношенный ребенок весом всего 700 граммов, главврач роддома Белая, зная о тяжелом состоянии, решила убить младенца, чтобы не ухудшать статистику роддома.

Она привлекла для этого Сушкевич, которая и ввела смертельную дозу препарата. Однако в документах было указано, что ребенок умер в процессе рождения. Оба врача вину не признали. Суд их оправдал, но потом была апелляция. В итоге врачи получили реальные сроки. Защита заявила, что будет обжаловать приговор.

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