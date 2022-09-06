Новости последнего часа: защита врачей Белой и Сушкевич обжалует приговор

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Врачи Елена Белая и Элина Сушкевич, осужденные на 9,5 и 9 лет, обжалуют приговор по делу о смерти младенца. Об этом заявила их защита.

Магазины H&M в России будут открыты до тех пор, пока не распродадут большую часть стока. Об этом сообщила компания.

Минтранс РФ разрешил турецким авиакомпаниям выполнять в Россию еще 20 рейсов в неделю.