Новости последнего часа: суд вынес приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мособлсуд назначил 9 и 9,5 лет колонии ранее оправданным врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца.

Девять населенных пунктов отрезаны паводком в Приморье из-за тайфуна "Хинамнор". Об этом сообщили в МЧС.

Владимир Путин поручил создать новые крупные всесезонные морские курорты в России.