Мособлсуд дал 9,5 и 9 лет колонии ранее оправданным в Калининграде врачам

Мособлсуд дал 9,5 и 9 лет колонии ранее оправданным в Калиниграде врачам Белой и Сушкевич по делу об убийстве младенца. Об этом сообщили ТАСС.

Реаниматолога-неонатолога Элину Сушкевич и Елену Белую, которая исполняла обязанности главврача роддома, обвиняли в умышленном убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.