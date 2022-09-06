Сафронову назначили 22 года колонии строгого режима за госизмену

22 года колонии строгого режима за госизмену – такое наказание назначили советнику главы "Роскосмоса", журналисту Ивану Сафронову. Это стало самым жестким наказанием по данной статье за последние годы.

Своей вины Сафронов не признал, защита журналиста уже обжаловала приговор. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.