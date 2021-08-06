ТСЖ подали в суд на москвичку, отремонтировавшую подъезд

В Красносельском районе Москвы произошел конфликт. Там москвичка без согласования отремонтировала подъезд, который ведет к единственной – ее – квартире.

Однако ТСЖ это не понравилось, и они обратились в суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.