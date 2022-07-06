Суд признал виновным топ-менеджера "Аэрофлота" по делу о хищении более 250 млн рублей

Гагаринский суд Москвы признал виновным топ-менеджера "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении более 250 миллионов рублей у компании. В ходе прений сторон прокурор запросил для замглавы авиаперевозчика наказание в виде лишения свободы на девять лет и штрафа в один миллион рублей.

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