Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета "Аэрофлота" – СМИ

Суд Шри-Ланки приостановил действие судебного приказа, который запрещал самолету "Аэрофлота" покидать страну. Об этом сообщают СМИ.

По их данным, ходатайство подал лично генеральный прокурор.

Airbus задержали на прошлой неделе из-за лизинговых проблем. Около 200 пассажиров, которые должны были вылететь из Коломбо в Москву, расселили в гостиницах. Покинуть страну вывозными рейсами они смогли только через несколько дней.

По данным источников ТАСС, скоро в Россию сможет вылететь и задержанный ранее Airbus А330. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.