В Москве арестовали еще одного подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева

Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Ранее по этому делу были арестованы Владимир Беляков, Андрей Пронский и Владимир Степанов, Василий Стрижаков и Максим Дружинин.

Реверсивное движение поездов на участке около станции "Площадь трех вокзалов" завершится летом. Об этом сообщили в Дептрансе.

Сочи и Санкт-Петербург лидируют у россиян среди направлений для отдыха в праздничные дни июня.