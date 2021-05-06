Суд арестовал управляющую столичным отелем "Вечный зов" по делу о пожаре

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал управляющую гостиницей "Вечный зов", где при пожаре погибли два человека.

Евгению Чумаколенко обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26, в ночь на 4 мая. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находился в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.

Сообщалось, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.