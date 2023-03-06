Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту. Срок содержания под стражей пяти фигурантам продлили до 12 апреля, среди низ граждане России, Украины и Армении. Ранее срок ареста продлили еще трем обвиняемым.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября прошлого года. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.

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