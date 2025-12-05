Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 декабря.

Защита намерена обжаловать арест организатора рехаба Максима Антонова в Подмосковье. Суд ранее принял решение отправить Антонова под стражу на два месяца. Его обвиняют по делу о незаконном лишении свободы и подозревают в издевательствах над пациентами.

От входа на "Госуслуги" по СМС решили отказаться из-за мошенников, сообщили в Минцифре. Некоторые пользователи при попытке открыть кабинет уже начали получать предложение подключить мессенджер MAX. По словам разработчиков, такие меры нужны, чтобы снизить риск перехвата СМС и кражи учетных данных.