В Москве началось рассмотрение еще одного дела о мошенничестве при покупке жилья

Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению нового дела, связанного с обманом покупателей квартиры на вторичном рынке. Пострадавшая семья продала свою недвижимость, взяла кредит и ипотеку, однако после сделки деньги, полученные пенсионеркой-продавцом, исчезли.

По ее словам, их забрали мошенники. Риелтор, заподозрив неладное, оперативно сообщил в правоохранительные органы, но вернуть средства пока не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.