Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 14:15

Происшествия

В Москве началось рассмотрение еще одного дела о мошенничестве при покупке жилья

В Москве началось рассмотрение еще одного дела о мошенничестве при покупке жилья

"Московский патруль": суд Москвы начал рассмотрение дела блогера Митрошиной

Блогер Митрошина в суде заявила, что юристы ввели ее в заблуждение по финансовым вопросам

Блогер Митрошина частично признала вину на заседании суда

Тверской суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела блогера Митрошиной

"Московский патруль": Конституционный суд разрешил двойное наказание за ДТП

"Московский патруль": в суде начались слушания по делу бывшего судьи Тришкина

Блогер Лерчек не признала вину по делу о выводе средств

"Московский патруль": суд начал рассматривать дело блогера Лерчек

Суд начнет допрос свидетелей по делу Валерии и Артема Чекалиных 22 декабря

Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению нового дела, связанного с обманом покупателей квартиры на вторичном рынке. Пострадавшая семья продала свою недвижимость, взяла кредит и ипотеку, однако после сделки деньги, полученные пенсионеркой-продавцом, исчезли.

По ее словам, их забрали мошенники. Риелтор, заподозрив неладное, оперативно сообщил в правоохранительные органы, но вернуть средства пока не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиянедвижимостьгородвидеоРоман КарловНаталия ШкодаАлексей Пименов

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика