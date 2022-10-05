В Кемерове началось оглашение приговора бывшему гендиректору ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове началось оглашение приговора бывшему гендиректору и совладельцу сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня". Суд установил виновность Вячеслава Вишневского в даче взятки в семь миллионов рублей в региональном Госстройнадзоре.

Как утверждала прокуратура, гендиректор реконструировал центр с нарушением утвержденного проекта. Документ предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, но их не было. У суда гособвинение попросило для Вишневского в качестве наказания 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел в марте 2018 года. Тогда погибли 60 человек. Большинство из них – дети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.