Стендап-комику Идраку Мирзализаде разрешили вернуться в Россию

Стендап-комику Идраку Мирзализаде все-таки можно будет находиться в России. Но через какое-то время. Замоскворецкий суд Москвы вынес решение заменить полный запрет на въезд на конкретный срок. Но на какой именно, пока неясно.

В конце августа в МВД приняли решение, что пребывание в России Мирзализаде пожизненно нежелательно. В ведомстве посчитали, что его высказывания и шутки недопустимы.

Комик извинился перед людьми, которых он мог обидеть, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды. Мирзализаде подал иск в суд, чтобы оспорить решение МВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



