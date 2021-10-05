Суд обязал МВД установить адекватный срок нежелательности пребывания Мирзализаде в РФ

14:30
Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД РФ ограничить срок нежелательности пребывания на территории России Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката комика Сергея Бадамшина.
30 июля столичная прокуратура возбудила административное дело в отношении Мирзализаде из-за националистических высказываний, выявленных в ходе проверки записи его выступления. 9 августа Таганский суд Москвы признал комика виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.
Позже, 30 августа, МВД приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания Мирзализаде на территории России. Комик, тем не менее, обжаловал его в Замоскворецком суде, а 16 сентября действие распоряжения МВД было приостановлено.
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