Новости последнего часа: защита обжаловала приговор журналисту Сафронову

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Защита уже обжаловала 22-летний приговор Ивану Сафронову. Об этом сообщил адвокат Даниил Никифоров.

S7 с 26 сентября начнет ежедневно выполнять рейсы между Москвой и Антальей. Об этом заявила пресс-служба перевозчика.

Израиль по-прежнему готов развивать отношения с РФ. Об этом рассказал посол Александр Бен-Цви.