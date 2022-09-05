Защита обжаловала приговор журналисту Ивану Сафронову

Мосгорсуд признал Ивана Сафронова виновным в госизмене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Журналист вину не признал, а защита уже подала апелляционную жалобу. Об этом заявил его адвокат Даниил Никифоров.

Сафронов утверждал, что занимался исключительно журналистикой и не имел доступа к государственной тайне. Однако у следователей другое мнение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.