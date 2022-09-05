Защита Сафронова планирует обжаловать приговор Мосгорсуда

Мосгорсуд признал журналиста Ивана Сафронова виновным в государственной измене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Вину он не признал.

Защита планирует обжаловать приговор и добиваться оправдания журналиста. Об этом заявил его адвокат Даниил Никифоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.