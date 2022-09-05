Новости последнего часа: Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосгорсуд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима за госизмену.

Ночная температура в Подмосковье с 6 по 8 сентября будет опускаться до -2 градусов. Об этом предупредили в МЧС.

Минцифры запускает в тестовом режиме маркетплейс российского ПО.