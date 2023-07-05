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05 июля, 19:30

Происшествия

Водитель получил пять суток ареста за дрифт в центре Москвы

Водитель получил пять суток ареста за дрифт в центре Москвы

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Пять суток под арестом за дрифт в центре Москвы. Такое наказание назначил водителю Пресненский районный суд столицы.

На кадрах видно, как на перекрестке красный BMW устраивает шоу, а затем быстро уезжает. Машина была без номеров, однако водителя вычислили. Как оказалось, владелец автомобиля ранее был лишен прав и доверил машину приятелю без прав. На 25-летнего водителя составили четыре протокола за нарушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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