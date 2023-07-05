Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 18:00

Общество

Новости часа: сбившую мать с ребенком в Москве женщину приговорили к 9 годам колонии

Новости часа: сбившую мать с ребенком в Москве женщину приговорили к 9 годам колонии

Сбившую мать с ребенком в Москве женщину приговорили к 9 годам лишения свободы

Новости часа: курс евро поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года

"Московский патруль": фигуранту уголовного дела о терроризме Пермякову продлили наказание

Новости часа: "Автотор" решил представить свой электромобиль в конце 2023 года

Суд РФ оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа на 4 млрд рублей

Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 года по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Новости часа: движение по магистралям Москвы стало свободнее с открытием новых развязок

"Московский патруль": Мособлсуд приговорил Мавриди к 20 годам колонии за убийство Маругова

"Московский патруль": Дорогомиловский суд продлил меру пресечения Алексею Выговскому

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Виновница смертельной аварии на улице Свободы получила девять лет колонии общего режима. Об этом сообщили в суде.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары объявили в четверг, 6 июля, в Москве. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Роспотребнадзор не обнаружил опасных веществ в воздухе в связи с крупным пожаром в Санкт-Петербурге.

Читайте также
судыпроисшествияДТПобществопогодапожаррегионывидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика