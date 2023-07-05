Новости часа: сбившую мать с ребенком в Москве женщину приговорили к 9 годам колонии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Виновница смертельной аварии на улице Свободы получила девять лет колонии общего режима. Об этом сообщили в суде.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары объявили в четверг, 6 июля, в Москве. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Роспотребнадзор не обнаружил опасных веществ в воздухе в связи с крупным пожаром в Санкт-Петербурге.