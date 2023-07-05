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05 июля, 16:30

Происшествия

Сбившую мать с ребенком в Москве женщину приговорили к 9 годам лишения свободы

Сбившую мать с ребенком в Москве женщину приговорили к 9 годам лишения свободы

Новости часа: курс евро поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года

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Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 года по делу о пожаре в "Зимней вишне"

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Тушинский суд 5 июля вынес приговор по делу об аварии на улице Свободы. 38-летняя Наталья Украинская получила девять лет колонии общего режима.

Осенью 2022 года она под воздействием наркотиков не справилась с управлением и сбила мать с двумя детьми. Женщина и ее старший сын погибли, выжила только годовалая девочка, ее тогда увезли в больницу. Пока еще приговор не вступил в силу, защита может его обжаловать, подчеркнули в суде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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