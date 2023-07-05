Сбившую мать с ребенком в Москве женщину приговорили к 9 годам лишения свободы

Тушинский суд 5 июля вынес приговор по делу об аварии на улице Свободы. 38-летняя Наталья Украинская получила девять лет колонии общего режима.

Осенью 2022 года она под воздействием наркотиков не справилась с управлением и сбила мать с двумя детьми. Женщина и ее старший сын погибли, выжила только годовалая девочка, ее тогда увезли в больницу. Пока еще приговор не вступил в силу, защита может его обжаловать, подчеркнули в суде.

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