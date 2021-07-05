Мосгорсуд рассмотрит жалобу Моргенштерна на штраф за пропаганду наркотиков

Моргенштерн не хочет платить штраф в размере 100 тысяч рублей, которые назначили ему ранее за пропаганду наркотиков. Апелляционную жалобу рэпера рассмотрят 7 июля в Мосгорсуде.

Претензии полиции были связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и Family. По словам адвоката Моргенштерна Сергея Жорина, проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат. Однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место.

При этом сам Моргенштерн заявлял, что в обоих композициях строки со словами о наркотиках произносит другой музыкант Владислав Ширяев, известный как Yung Trappa. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.