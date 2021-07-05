Суд в Москве продлил арест обвиняемому в стрельбе в казанской школе

Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Ильназа Галявиева, который обвиняется в стрельбе в школе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, Галявиев пробудет под стражей до 11 октября текущего года.

Галявиева перевели в Москву на обследование в НИИ Сербского в июне. Там он проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.