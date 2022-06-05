17-летнего подростка арестовали по обвинению в убийстве

17-летнего подростка арестовали на два месяца по обвинению в убийстве ровесницы в Московской области. Об этом сообщили в подмосковной прокуратуре.

Тело девушки нашли в заброшенном здании в селе Немчиновка. По данным ряда СМИ, погибшая – дочь замминистра строительного комплекса Московской области. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

