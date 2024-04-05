Москвича оштрафовали за перевозку львенка в автомобиле каршеринга

Суд штрафовал жителя столицы за перевозку львенка в каршеринговом автомобиле.

Кроме того, на месте бывшей промзоны Малино построят новый ЖК с необходимой социальной инфраструктурой.

Тем временем СМИ также пишут, что в марте солнце в столице светило на 54 часа больше нормы.

Нацпроект помог московской компании ускорить прокладку теплосетей на 30%.

А на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги расписание движения поездов изменится с 11 по 26 апреля.