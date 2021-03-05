Гематолога Елену Мисюрину признали невиновной в смерти пациента

Но праздник 8 марта – это, конечно, не столько про цветы, сколько, в первую очередь, про женские права. В наших эфирах пообщаемся с женщиной, которая на протяжении долгих лет боролась за справедливость.

С гематолога Елены Мисюриной сняли обвинения в смерти пациента. Громкий процесс длился больше семи лет. Мосгорсуд полностью оправдал врача "в связи с отсутствием состава преступления". Поводом для расследования стала смерть 55-летнего мужчины во время операции по удалению аппендицита. Накануне трагических событий Мисюрина взяла у него для анализа фрагмент костного мозга. Дело получило широкую огласку, и за гематолога вступились врачи по всей стране. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.