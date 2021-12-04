Водителя внедорожника, стрелявшего в таксиста, заключили под стражу

Суд арестовал водителя внедорожника, который накануне выстрелил в таксиста. Конфликт произошел, когда таксист встал на аварийке и перекрыл дорогу для других машин. Сначала между мужчинами началась драка, а потом водитель внедорожника начал стрелять.

С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 39-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 февраля 2022 года. Задержанного обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия").

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