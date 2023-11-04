04 ноября, 15:30Происшествия
Столичный суд арестовал блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве
Суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. Он будет находиться под стражей до 16 декабря текущего года.
По данным московской прокуратуры, молодой человек обвиняется в восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Курсы, которые продавал блогер должны были научить зарабатывать, но сами они стоили недешево.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.