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04 ноября, 15:30

Происшествия

Столичный суд арестовал блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве

Столичный суд арестовал блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве

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Суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. Он будет находиться под стражей до 16 декабря текущего года.

По данным московской прокуратуры, молодой человек обвиняется в восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Курсы, которые продавал блогер должны были научить зарабатывать, но сами они стоили недешево.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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