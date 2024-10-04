Новости регионов: суд в Ярославле отправил в СИЗО подозреваемого в краже кенгурят

В Ярославле мужчину, укравшего трех кенгурят, отправили в СИЗО. По словам его адвоката, подозреваемый психически нездоров. Кенгурят он украл, чтобы обменять на эксклюзивную макаку. Один из похищенных детенышей в итоге погиб. Как стало известно, мужчина оказался вором-рецидивистом. Ранее его несколько раз задерживали за кражи. Он проникал в дома через маленькие отверстия благодаря своему небольшому росту.

В Санкт-Петербурге задержали мошенников, которые оформляли мигрантам фиктивные браки для гражданства. Услуга стоила около 200 тысяч рублей. Полиция задержала троих организаторов схемы и четырех женщин, которые согласились на фиктивный брак. Возбуждено уголовное дело, остальных соучастников ищут.

В Новосибирске лифт перестал работать из-за перегруза – в кабину зашли сразу 10 человек. Благодаря оперативным действиям мужчины, который вручную открыл дверь, все пассажиры были спасены. Происшествие было зафиксировано камерами наблюдения и вскоре попало в Сеть. Жители в комментариях сильно удивились, как столько людей смогли уместиться в кабине лифта.

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