Мосгорсуд признал законным арест девушки, сбившей трех детей в Солнцеве

Валерия Башкирова, которая сбила детей в Солнцеве, останется в СИЗО.

В среду, 4 августа, в Мосгорсуде была рассмотрена апелляционная жалоба. На заседании девушка повторно признала вину и сообщила, что готова возместить ущерб потерпевшим.

Смертельное ДТП произошло на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 18-летняя Башкирова.

Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них скончались в больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.