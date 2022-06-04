Суд арестовал обвиняемого в убийстве бизнесмена на Комсомольском проспекте

Суд арестовал обвиняемого в убийстве предпринимателя Оганеса Камаряна. 24-летний мужчина взят под стражу на три месяца. По данным следствия, в столице он целенаправленно выслеживал 62-летнего бизнесмена и заранее ждал свою жертву во дворе дома на Комсомольском проспекте.

По словам адвоката обвиняемого, это не было заказным убийством: у мужчины была личная неприязнь к погибшему. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

