Обвиняемого в нападении с ножом на мужчин в Москве поймали после побега из суда

Полиция задержала обвиняемого в нападении с ножом на мужчин в Москве, который сбежал из суда перед приговором. Антон Бережной уже арестован.

Его повторно судят за нападение на двух человек у Курского вокзала. Это произошло летом 2019 года. Бережной набросился на прохожих с ножом, так как ему не понравилась их сексуальная ориентация. Один человек от полученных травм погиб.

В феврале 2020 года присяжные оправдали Бережного, но затем приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение. Несколько дней назад в суде были прения сторон. Бережной выступил с последним словом и ушел на перерыв, но с него так и не вернулся. Он оставил паспорт в здании суда и исчез.

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