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04 апреля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в петербургском кафе

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

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Суд принял решение арестовать Дарью Трепову на два месяца по делу о теракте в петербургском кафе. Изначально следственный комитет возбудил дело об убийстве, однако затем ужесточил статью до теракта.

Около 50 тысяч машин бренда "Москвич" планируют собрать в этом году, сообщил Сергей Собянин. Завод заключил один из крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей для такси и каршеринга.

Нейросети научились следить за водителями на дорогах. Они мониторят, все ли пристегнуты и не отвлекся ли кто на телефон. Всего в столице почти 500 дорожных камер, которые подключены к нейросети, и нарушения они фиксируют автоматически.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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