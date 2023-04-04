Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Суд принял решение арестовать Дарью Трепову на два месяца по делу о теракте в петербургском кафе. Изначально следственный комитет возбудил дело об убийстве, однако затем ужесточил статью до теракта.

Около 50 тысяч машин бренда "Москвич" планируют собрать в этом году, сообщил Сергей Собянин. Завод заключил один из крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей для такси и каршеринга.

Нейросети научились следить за водителями на дорогах. Они мониторят, все ли пристегнуты и не отвлекся ли кто на телефон. Всего в столице почти 500 дорожных камер, которые подключены к нейросети, и нарушения они фиксируют автоматически.

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