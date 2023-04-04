Суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в петербургском кафе

Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге. Ее заключат под стражу до 2 июня 2023 года. В свою очередь, сторона защиты запросила меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Заседание суда по делу Треповой проходило в закрытом для прессы формате. Как пояснил судья, это было необходимо во избежание разглашения тайны предварительного расследования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.